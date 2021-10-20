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Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu | 20 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyici karşısına çıkıyor. Yarışmayı severek takip eden izleyiciler günün birincisini merak ediyor. Peki 20 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu

Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu | 20 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bu hafta Songül Karlı'nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Haftanın üçüncü gününde birinci olan isim merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 20 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Yeşim: 

Damla:

19 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da Haftanın üçüncü gününde birinci olan isim henüz belli olmadı...

GÜNÜN TARİFİ

Haftanın üçüncü gününde gelinler tavuk mücveri tarifini denedi.

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DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da Haftanın ikinci gününde gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Aslıhan 15. çeyrek altınını yakasına takmayı hak etti.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 19 Ekim 2021 Salı puan durumu | 19 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

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