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Gelinim Mutfakta 20 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 20 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Ekranların fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde kimin birinci olduğu izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Peki 20 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 20 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu...

Gelinim Mutfakta 20 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 20 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Demet Akalın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde kimin birinci olduğu ve yarışmacıların kaç puan aldığı merak ediliyor. Biz de  20 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtını haberimizde verdik. İşte Gelinim Mutfakta 20 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Hazal: 

Yekta: 

20 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler haftanın ilk gününde çiçek soğanı tarifini denedi.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta çiçek soğanı tarifi | Çiçek soğanı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 17 Eylül 2021 Cuma puan durumu | 17 Eylül Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?

 

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