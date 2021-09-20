Gelinim Mutfakta 20 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu | 20 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Demet Akalın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde kimin birinci olduğu ve yarışmacıların kaç puan aldığı merak ediliyor. Biz de 20 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtını haberimizde verdik. İşte Gelinim Mutfakta 20 Eylül 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Hazal:

Yekta:

20 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler haftanın ilk gününde çiçek soğanı tarifini denedi.

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