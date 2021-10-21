Kuruluş Osman Turgut Bey kimdir, neden öldü? Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i Rüzgar Aksoy kimdir, nereli, kaç yaşında?29 Ekim resimleri | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çizimleriKonyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Gülçin Karakaya kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?Gaziantep FK - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Glüten Ekmeği ne demek, TDK'ya göre Glüten Ekmeği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Ünlü şarkıcı Derya Uluğ en büyük pişmanlığını itiraf etti! "18 yaşında..."Son dakika | Tunceli'de Eren 7 operasyonundan acı haber: Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit olduMüge Anlı full izle 21 Ekim 2021 Perşembe| Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV full izle 21 Ekim Perşembeİlyas Çakırbeyli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılıyor mu? Ozan Akbaba EDHO'dan neden ayrılıyor?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Gelinim Mutfakta 21 Ekim 2021 Perşembe puan durumu | 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 21 Ekim 2021 Perşembe puan durumu | 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında günün birincisi merakla araştırılıyor. Fındıklı fantastik köfte tarifini deneyen gelinlerden tarifi en güzel yapan kim oldu? 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 21 Ekim 2021 Perşembe puan durumu

Gelinim Mutfakta 21 Ekim 2021 Perşembe puan durumu | 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 21 Ekim 2021 Perşembe puan durumu merak ediliyor. Gelinlerden verilen tarifi en güzel yaparak birinci olmayı hak eden kim oldu? Haftanın finaline bir gün kala  21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 21 EKİM 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Yeşim: 

Damla:

21 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da Haftanın dördüncü gününde kimin birinci olduğu henüz belli olmadı...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün fındıklı fantastik köfte tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir...

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta Fındıklı Fantastik Köfte tarifi | Fındıklı Fantastik Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da Haftanın tam ortasında gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Yaren 9. çeyrek altınını yakasına takmayı hak etti.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu | 20 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT