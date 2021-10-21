Gelinim Mutfakta 21 Ekim 2021 Perşembe puan durumu | 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 21 Ekim 2021 Perşembe puan durumu merak ediliyor. Gelinlerden verilen tarifi en güzel yaparak birinci olmayı hak eden kim oldu? Haftanın finaline bir gün kala 21 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 21 EKİM 2021 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Yeşim:

Damla:

21 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da Haftanın dördüncü gününde kimin birinci olduğu henüz belli olmadı...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün fındıklı fantastik köfte tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir...

Gelinim Mutfakta Fındıklı Fantastik Köfte tarifi | Fındıklı Fantastik Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da Haftanın tam ortasında gün toplamında Kaynanalardan 19 puan toplayan gelin Yaren 9. çeyrek altınını yakasına takmayı hak etti.

Gelinim Mutfakta 20 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu | 20 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?