Gelinim Mutfakta 22 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu | 22 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta Ezgi Sertel’in sunduğu yeni bölümüyle saat 13.00’da KanalD izleyicisinin karşısına çıktı. Haftanın ilk gününde en çok puanı kazanan yarışmacı merak ediliyor. Peki 22 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 22 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu...

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Türkiye'nin fenomen yarışması, Türkiye'nin ünlü isimlerinin harika sunumuyla ekrana geliyor. 22 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta 806. bölümde Ezgi Sertel sunuyor. Gelinim Mutfakta'da yıldız yağmuru başladı. Haftanın ilk gününde birinci olan isim merak ediliyor. Peki 22 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 22 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu... GELİNİM MUTFAKTA 22 KASIM 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU Aslıhan: Yaren: Yeşim: Zehra: 22 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? Henüz birinci olan isim belli olmadı. Haberimiz güncellenecektir... GÜNÜN TARİFİ Gelinler bugün içli dışlı köfte tarifini deneyerek kaynanaların beğenisine sundu. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir... Gelinim Mutfakta içli dışlı köfte tarifi | Deneyenlerin çokça seveceği lezzet gelinim mutfaktagelinim mutfakta yemek