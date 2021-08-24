Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2021 Salı puan durumu | 24 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına geçen program Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde yarışmacılar Tavuklu Kinoa Keşkeği tarifi deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundular. En yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan yarışmacının kim olduğu merak ediliyor. Biz de haberimizde 24 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2021 Salı puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 24 AĞUSTOS 2021 SALI PUAN DURUMU

Yağnur İşçiler: 13

Yaren Maden: 19

Ebru Karabacak: 14

Aslıhan Yiğit: 11

23 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta programının bu bölümünde en güzel Tavuklu Kinoa Keşkeği yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Yaren günün birincisi oldu.

Gelinim Mutfakta Tavuklu Kinoa Keşkeği tarifi | Tavuklu Kinoa Keşkeği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?