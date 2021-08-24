Gelinim Mutfakta Tavuklu Kinoa Keşkeği tarifi | Tavuklu Kinoa Keşkeği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Demet Akalın'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün Tavuklu Kinoa Keşkeği yapılıyor. Tarifi merak eden seyirciler için haberimizde Tavuklu Kinoa Keşkeği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu Kinoa Keşkeği tarifi...

TAVUKLU KİNOA KEŞKEĞİ MALZELEMELERİ

2 su bardağı aşurelik buğday

4 adet tavuk pirzola

4 su bardağı su

Tuz

Tereyağı

Pul biber

TAVUKLU KİNO KEŞKEĞİ TARİFİ

Buğdaylar üzerine az su eklenerek bir kez kaynatılır ve yarım saat bekletilir.

Bekleme süresinden sonra düdüklü tencerenin altına buğdaylar konarak üzerine tavuk etleri yerleştirilir.

4 su bardağı su ve 1 yemek kaşığı tuz eklenerek 40 dakika pişirilir.

Piştikten sonra tavukların kemikleri sıyrılır.

İsterseniz tahta kaşığın tersi ile isterseniz blender ile ezilir. Taneli olmasını istiyorsanız kaşıkla yapmanız yeterli.

Üzerine tereyağında pul biber kızdırılarak servis yapılır.