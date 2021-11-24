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Gelinim Mutfakta 24 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu | 24 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan, her hafta farklı ünlünün sunumuyla izleyici karşısına çıkan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'yı bu hafta Ezgi Sertel sunuyor. Haftanın üçüncü gününde birinci olan isim merak ediliyor. Peki 24 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 24 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 24 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu | 24 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Bu hafta Ezgi Sertel'in sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki mücadele kaldığı yerden devam ediyor. İzleyiciler günün birincisini merakla araştırıyor. Peki  24 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 24 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Yeşim:  

Miyase: 

24 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde birinci olan isim belli olmadı.

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün humuslu kabak destesi tarifini denedi. Tarifi denemek isteyenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta humuslu kabak destesi tarifi | Her lokmasında ayrı lezzet!

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde bugün gün toplamında Kaynanalardan 21 puan toplayan gelin Miyase ikinci çeyrek altınını yakasına takmayı başardı.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 23 Kasım 2021 Salı puan durumu | 23 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

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