Gelinim Mutfakta 24 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu | 24 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan, her hafta farklı ünlünün sunumuyla izleyici karşısına çıkan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'yı bu hafta Ezgi Sertel sunuyor. Haftanın üçüncü gününde birinci olan isim merak ediliyor. Peki 24 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 24 Kasım 2021 Çarşamba puan durumu...

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