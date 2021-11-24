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Gelinim Mutfakta humuslu kabak destesi tarifi | Her lokmasında ayrı lezzet!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında gelinler bugün humuslu kabak destesi tarifini deniyor. İzleyiciler merakla 'Humuslu kabak destesi nasıl yapılı? Malzemeleri nelerdir?' sorularını aratıyor. İşte her lokmasında ayrı lezzet olan Gelinim Mutfakta humuslu kabak destesi tarifi...

Gelinim Mutfakta humuslu kabak destesi tarifi | Her lokmasında ayrı lezzet!

Tadını çok seveceğiniz humuslu kabak destesi tarifi Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında çıkması üzerine merak edilmeye başlandı. Peki, humuslu kabak destesi nasıl yapılır? İştahlarınız kabartacak Gelinim Mutfakta humuslu kabak destesi tarifi...

GELİNİM MUTFAKTA HUMUSLU KABAK DESTESİ TARİFİ

Humuslu kabak destesi malzemeler

3 adet kabak 
2 buçuk su bardağı nohut
Şeker
Tuz, karabiber, kimyon
3 diş sarımsak
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet limon suyu 
2 çorba kaşığı tahin

Sosu için

3 adet domates
1 yemek kaşığı salça
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, kekik

Gelinim Mutfakta humuslu kabak destesi tarifi | Her lokmasında ayrı lezzet!

HUMUSLU KABAK DESTESİ YAPILIŞI

Kabaklarınızı alın ve ince şekilde dilin.

İncelikleri çok önemlidir.

Kaynamış suya bir miktar tuz ilave ettikten sonra kabaklarınızı atın.

15 dakika kaynadıktan sonra dinlendirmeye bırakın.

Haşlanmış nohutun üzerine 3 diş sarımsak, kimyon, karabiber, tuz, isteğe göre şeker ve zeytinyağını ekleyin. Rondoda çekin. Bir tam limon suyu ile ikinci kez çekin.

Haşlanan kabakları borcama dizdikten sonra humusu yedirin. Ardından oluşan kata yine kabakları dizin.

Bu aşamadan sonra sosu hazırlayın. Tuz, pul biber ve karabiberi ilave edin. Baharatlar sonrasında salçayla karıştırın. Sos piştikten sonra zeytinyağını gezdirip kekiği ekleyin.

Hazırladığınız sosu kabakların üzerine ekleyin.

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