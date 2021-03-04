Gelinim Mutfakta Avunya Mantısı (Saçaklı Mantı) tarifi... Avunya Mantısı (Saçaklı Mantı) nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları Gelinim Mutfakta programının izleyicileri tarafından aranıyor. Bizler de sizler için Gelinim Mutfakta Avunya Mantısı (Saçaklı Mantı) tarifine haberimizde yer verdik.

AVUNYA MANTISI (SAÇAKLI MANTI) MALZEMELERİ VE TARİFİ

Avunya Mantısının (Saçaklı Mantı) hazırlık ve pişirme süresi için gelinlere 40 dakika süre verildi. İşte malzemeler;

2 adet yufka

1 su bardağıhaşlanmış nohut

300 gr jülyen doğranmış tavuk göğsü

1 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

Üzeri için ise malzemeler şöyle;

2 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

Bir tutam pul biber

2 yemek kaşığı tereyağı

AVUNYA MANTISI (SAÇAKLI MANTI) NASIL YAPILIR?

Öncelikle yufkaları üst üste tezgaha serin ve ortadan ikiye kesin. Her bir yarım daireyi rulo yapın ve bir parmak genişliğinde kesin.

Sonra yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine alın ve elinizle yufka parçalarını açtıktan sonra, üstlerine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirin.

Ardından önceden ısıtılmış 200 derece fırında, yufkalar hafifçe kızarıp kuruyana dek pişirin. Bir tavaya zeytinyağını alın ve küçük küçük doğradığınız tavukları pembeleşene dek kavurun.

Salçayı ekleyin ve kokusu çıkana dek kavurmaya devam edin. Ardından nohutu ilave edin ve 2 su bardağı sıcak su

Sonra baharatları da ekleyin ve özdeşleşene dek pişirin. Sosu için sarımsakları yoğurda rendeleyin ve karıştırıp, kenara alın.

Son olarak tereyağı ve pulbiber karışımını hazırlayın. Bir servis tabağına kuruttuğunuz yufkaları alın, üstüne tavuklu harcı koyun. Yogurt ve biberli yağ ile servis edin.