Gelinim Mutfakta Brownie tarifi | Brownie nasıl yapılır? Malzemeleri neler?

Dört gelinin, verilen tarifi en güzel yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için yarıştıkları Gelinim Muıtfakta programında bugün gelinler Brownie yapıyor. Biz de bu harika lezzetin tarifine haberimizde yer verdik. Brownie nasıl yapılır? Malzemeleri neler? sorularının cevabını haberimizden bulabilirsiniz. İşte Gelinim Mutfakta Brownie tarifi...

BROWNIE MALZEMELERİ

4 yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı şeker

2 su bardağı süt

1 paket kakao (25g ya da 3 yemek kaşığı)

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

Süslemek için

Hindistan cevizi

BROWNIE TARİFİ

Islak Kek için ilk olarak hamuru hazırlayalım. Unun ve kabartma tozunun haricindeki bütün malzemeyi çırpma kabına alıp, 5 dakika mikserle çırparız. Bu karışımdan 1,5 su bardağı ayırırız (pişen kekin üzerine dökmek için). Ayırdıktan sonra kalan karışıma elenmiş unu ve kabartma tozunu birbirine karıştırdıktan sonra ekleriz. 2-3 dakika karıştırdıktan sonra kek hamurumuz hazır.

Kek hamurunu fırın kabına boşaltalım. Büyük boy kare borcama veya bu ölçülerde bir tepsiye yağladıktan sonra hamuru boşaltırız.

Kekimizi pişirelim. Önceden ısıttığımız 170 derece fırında yaklaşık 35 dakika pişiririz. Kekinizin ortasına elinizle bastırın, eğer pişmemiş ise ısıyı biraz düşürerek içinin iyice pişmesini sağlayın.

Keki ıslatalım. Fırından çıkarınca sıcakken bir yemek çatalı ya da kürdan yardımıyla 8-10 yerinden çatalı batırarak delikler açın. Sonra kek sıcakken üzerine ayırdığınız karışımı dökün. Sosunu çekmesi için en az 2 saat dinlenmeye bırakın.

Islak kekimizi süsleyelim Kekimiz soğuduktan sonra hindistan ceviziyle ya da dilediğiniz malzemelerle süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.