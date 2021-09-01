Gelinim Mutfakta Çiğ Köfte Beyti tarifi | Çiğ Köfte Beyti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar Çiğ Köfte Beyti yaparak kayınvalidelerin beğenilerine sunacaklar. Ekranda tarifi görenler merakla nasıl yapıldığını araştırıyor. Biz de bunun üzerine Çiğ Köfte Beyti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Çiğ Köfte Beyti tarifi...

ÇİĞ KÖFTE BEYTİ MALZEMELERİ

2,5 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet limon suyu

Lavaş

ÇİĞ KÖFTE BEYTİ TARİFİ

Bulgurun üzerine sıcak su döküp suyu çekmesini bekletelim.

Rendelemiş olduğunuz soğanın fazla suyunu tülbent yardımıyla sıkalım.

Bütün malzemeyi robot içine koyup yavaşça robottan çekelim.

Arada robottun ağzını açıp kenarlara yapışan malzemeyi toparlayarak tüm malzemelerin ince çekilmesini sağlayalım.

Tüm malzemelerin karıştığına emin olunca bir yoğurma kabı içerisinde bir kez karıştırıp lavaşa serelim ve lavaşı yuvarlak bir şekilde kesip servis edelim.