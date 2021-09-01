Özcan Deniz’den 25 yaş küçük sevgilisine bomba jest! Esmer güzeli sevgilisi bu haberi duyunca bakalım ne yapacak!La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman çıkacak 2021?Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK 2021Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, kendisini eleştiren bir vatandaşa 12 dakikada 68 kez küfür ettiWhatsapp’ı düşündürecek istatistik: Whatapp’ın artık buna dur demesi gerekiyor!Evlilik Hakkında Her Şey ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?Alim Karaca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? Alim Karaca hangi partili?DUS geç başvuruları için son 1 gün! DUS başvurusu nasıl yapılır 2021? Şartlar nelerdir?Böyle sorumsuzluk görülmedi! Koronavirüs olan öğretmen, sınıfın yarısına virüs bulaştırdıGelinim Mutfakta Çiğ Köfte Beyti tarifi | Çiğ Köfte Beyti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. YEMEK TARİFLERİ
  3. Gelinim Mutfakta Çiğ Köfte Beyti tarifi | Çiğ Köfte Beyti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Çiğ Köfte Beyti tarifi | Çiğ Köfte Beyti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programında gelin adayları bugün Çiğ Köfte Beyti tarifini deneyecekler. Yarışmayı kaçırmadan izleyen seyirciler tarifi merakla araştırmaya başladılar. Peki Çiğ Köfte Beyti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Çiğ Köfte Beyti tarifi...

Gelinim Mutfakta Çiğ Köfte Beyti tarifi | Çiğ Köfte Beyti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar Çiğ Köfte Beyti yaparak kayınvalidelerin beğenilerine sunacaklar. Ekranda tarifi görenler merakla nasıl yapıldığını araştırıyor. Biz de bunun üzerine  Çiğ Köfte Beyti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Çiğ Köfte Beyti tarifi...

ÇİĞ KÖFTE BEYTİ MALZEMELERİ

2,5 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet limon suyu

Lavaş

Gelinim Mutfakta Çiğ Köfte Beyti tarifi | Çiğ Köfte Beyti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

ÇİĞ KÖFTE BEYTİ TARİFİ

Bulgurun üzerine sıcak su döküp suyu çekmesini bekletelim.

Rendelemiş olduğunuz soğanın fazla suyunu tülbent yardımıyla sıkalım.

Bütün malzemeyi robot içine koyup yavaşça robottan çekelim.

Arada robottun ağzını açıp kenarlara yapışan malzemeyi toparlayarak tüm malzemelerin ince çekilmesini sağlayalım.

Tüm malzemelerin karıştığına emin olunca bir yoğurma kabı içerisinde bir kez karıştırıp lavaşa serelim ve lavaşı yuvarlak bir şekilde kesip servis edelim.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT