Gelinim Mutfakta Çökertme Kebabı tarifi | Çökertme Kebabı yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Çökertme Kebabı yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Çökertme Kebabı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Çökertme Kebabı nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

ÇÖKERTME KEBABI MALZEMELERİ

300 gram dana eti

2 adet patates

200 gram süzme yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

Toz kırmızı biber

Kimyon

Karabiber

Kekik veya Nane

Tuz

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ VE YAPILIŞI

Patateslerin kabuklarını soyup rendeleyin.

Nişastasının çıkması için tuzlu suda 10-15 dakika kadar bekletin.

Sudan çıkarıp güzelce süzdükten sonra yağda kızartın ve servis tabağına alın.

Yoğurdu su ile biraz seyreltin ve içine sarımsakları ilave edin.

Dilerseniz 1 veya 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyebilirsiniz.

Daha sonra sarımsaklı yoğurdu patateslerin üzerine gezdirin.

İnceltilmiş ve bifteklik olarak doğranmış eti yüksek ateşte 5 dakika kadar kızartın.

Tavadan alınca ince ince doğrayın ve tekrar tavaya alıp kızgın yağda kavurun.

Üzerine de bir miktar baharat ve tereyağı ekleyin.

Kavrulunca patates ve yoğurdun üzerine yerleştirin.

Sıcak servis edin.