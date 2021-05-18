Gelinim Mutfakta Enginar Dolması tarifi| Enginar Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve severek izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde gelinler en güzel enginar dolmasını yapmak için yarışacak. İzleyicilerin merakla tarifini beklediği bu nefis lezzetin yapılışına haberimizde yer verdik. Enginar Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Sorularının cevabı haberimizde. Gelinim Mutfakta Enginar Dolması tarifi...

ENGİNAR DOLMASI MALZEMELERİ

4 adet yapraklı taze enginar

2 adet limon

1 çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı pirinç

2 adet domates

1 adet küçük kuru soğan

3-4 dal taze yeşil soğan (kökleri hariç)

Birkaç dal maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pulbiber

ENGİNAR DOLMASI TARİFİ

İlk olarak 1 limonu sıkın ve geniş bir kapta bol suyla karıştırın.

Enginarların sap kısımlarını tam dipten kesin ki enginarlar düz durabilsin.

Yaprakların düzgünlüğüne göre en dıştaki birkaç yaprağı atabilirsiniz.

Sonra enginarların dışını ve yapraklarını en orta kısma kadar aralayarak ılık suda yıkayın ve limonlu suya bırakın.

Harç için pirinci yıkayın, domatesi rendeleyin, kuru soğanı ve yeşil soğanı minik minik doğrayın, maydanozu kıyın.

Hepsini bir kapta karıştırın, baharatları ekleyin ve tekrar karıştırın. Harç hazır.

Enginarları kesme tahtasının üstünde doldurun çünkü pirinçler dökülebiliyor rahat toplayabilesiniz :)

Önce en dış yapraklardan başlayarak en ortadaki yapraklar hariç hepsini doldurun. Aşırı pirinç koymayın çünkü pişerken şişecekler.

Doldurduğunuz enginarları geniş ve derin bir tencereye alın.

Enginarların yarısına kadar su ekleyin. (tencereye)

Kalan 1 limonu da sıkıp enginarların üzerinden gezdirerek suya ekleyin.

Zeytinyağını da aynı şekilde gezdirin.

Tencerenin kapağını kapatın.

Orta ateşte 45 dk kadar pişirin. Eğer kabuklar yumuşamış, pirinçler şişmişse yemek pişmiş demektir.