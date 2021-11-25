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Gelinim Mutfakta etli kadayıf dolması tarifi | Tadına doyamayacağınız şahane lezzet!

Öğününüze lezzet katacak etli kadayıf dolması tarifi, tadına doyamayacağınız şahane bir lezzet. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bu tarifi deniyor. Peki etli kadayıf dolması malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta etli kadayıf dolması tarifi...

Gelinim Mutfakta etli kadayıf dolması tarifi | Tadına doyamayacağınız şahane lezzet!

Ekranların fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün  etli kadayıf dolması yapılıyor. Tarifi denemek isteyenler merakla  etli kadayıf dolması malzemeleri nelerdir? sorularını aratıyor. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta etli kadayıf dolması tarifine yer verdik...

GELİNİM MUTFAKTA ETLİ KADAYIF DOLMASI TARİFİ

Etli kadayıf dolması malzemeleri neler?

1/2 kg tel kadayıf

Harç:

1/2 kg kıyma

2 dilim ekmek içi

1 adet yumurta

1 adet kuru soğan

5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik

tuz, karabiber

Üzerine:

1 su bardağı tereyağı

ETLİ KADAYIF DOLMASI NASIL YAPILIR?

Soğan ve sarımsağı rendeleyip harç malzemeleriyle beraber yoğurun.

Elde ettiğiniz harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp kadayıfa sarın.

Kadayıflı topları yağlanmış fırın tepsinize dizip üzerine erimiş tereyağı gezdirin.

Kadayıf dolmanızı 180 derece sıcaklığa getirilmiş fırında kızarana kadar pişirip servis edin. Afiyet olsun.

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