Gelinim Mutfakta Frenk Kebabı tarifi | Frenk Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Frenk Kebabı yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Frenk Kebabı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Frenk Kebabı nasıl yapılır? Frenk Kebabı tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

FRENK KEBABI MALZEMELERİ

700 gram dana kıyma

1 adet rendelenmiş soğan(rendelenmiş)

2 adet kapya biber(doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığI pul biber

1 çay kaşığı karabiber

13 adet orta boy domates

Pişirmek İçin:

1/2 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı su

FRENK KEBABI NASIL YAPILIR?

Geniş bir karıştırma kasesine kıyma, soğan, kapya biber, domates salçası, biber salçası, tuz, pul biber ve karabiber ekleyip tüm malzemeler birbirine karışana dek yoğurun.

Yıkanmış domateslerin sap kısmı alta gelecek şekilde, her birini tam dilimlemeden 4 adet kesik atın.

Hazırlamış olduğunuz kıymalı harçtan parçalar koparıp domateslerin kesilmiş kısımlarına doldurun.

Doldurmuş olduğunuz domatesleri tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.

Sıvı yağ ve su karışımını domateslerin üzerinde gezdirin ve 200 derece ısıtılmış fırında 35 dakika kontrollü olarak pişirin.