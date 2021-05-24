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Gelinim Mutfakta Hasanpaşa Köftesi tarifi| Hasanpaşa Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk günü gelinler Hasanpaşa Köftesi yaparak birbirleriyle yarışacak. Yarışmayı izleyen seyirciler Hasanpaşa Köftesi tarifini merak ediyor. Hasanpaşa Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Sorularının cevabı haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta Hasanpaşa Köftesi tarifi...

Gelinim Mutfakta Hasanpaşa Köftesi tarifi| Hasanpaşa Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde yine harika lezzet olan Hasanpaşa Köftesi yapılıyor. Bu lezzeti kendileri de deneyimlemek isteyen izleyiciler tarifi araştırmaya başladı bile. Biz de sizler için Hasanpaşa Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt verdik. İşte Gelinim Mutfakta Hasanpaşa Köftesi tarifi...

HASANPAŞA KÖFTESİ MALZEMELERİ

500 gr kıyma

1 adet rendelenmiş soğan
1 tutam ince kıyılmış maydanoz
1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı
1 yumurta
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber

Püresi için:

4 tane patates
1 kase kaşar peyniri
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
Sosu için:

1. 5 su bardağı su
1 yemek kaşığı salça
1 çay kaşığı kekik

Ayrıca:

1 su bardağı kadar bezelye
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Gelinim Mutfakta Hasanpaşa Köftesi tarifi| Hasanpaşa Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

HASANPAŞA KÖFTESİ TARİFİ

Kıyma derin bir kaba alınır.

Üzerine rendelenmiş soğan, ince kıyılmış maydanoz, ekmek kırıntısı (yoksa galeta unu da kullanabilirsiniz), 1 yumurta, tuz, kimyon, pul biber alınır ve güzelce yoğurulur.

Püresi için patatesler küp küp doğranır üzerini geçecek kadar su eklenip haşlamaya alınır.

Yumuşayan patateslerin suyu süzülür.

Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, tereyağı ve tuz alınıp blenderda güzelce ezilir.

Hazırlanan köftelerden parçalar kopartılarak çanak şekli verilir.

Yağlanmış fırın kabına köfteler dizilir.

Köftelerin içine önce birer kaşık bezelye koyulur.

Hazırlanan patates püresi sıkılır.

Önceden ısıtılmış 200 derecede 25-30 dk pişirilir.

Sosu için bir tavaya su, salça ve kekik alınıp ocakta kaynatılır.

Fırında pişme süresini tamamlayan köftelere sos eklenir.

Üzerlerine kaşar peyniri rendesi koyularak kaşarlar kızarana kadar tekrar fırına verilir.

Sunumu kolay, yemelere doyum olmayan hasan paşa köfteler servise hazır, afiyet olsun

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