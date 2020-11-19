Gelinim Mutfakta Ispanaklı Fellah Köftesi tarifi | Ispanaklı Fellah Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ispanaklı Fellah Köftesi yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Ispanaklı Fellah Köftesi yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ispanaklı Fellah Köftesi nasıl yapılır? Ispanaklı Fellah Köftesi tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

ISPANAKLI FELLAH KÖFTESİ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Köfte hamuru için;

2 su bardağı içlik bulgur

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı kimyon

Tuz

Sos malzemeleri;

2 bağ ıspanak

3 adet orta boy kuru soğan

1 büyük baş sarımsak(sarımsağı da bol kullanacağız)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığının yarısı kadar biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

Çay kaşığının ucuyla karabiber

Nar ekşisi

Tuz

Zeytinyağı

GELİNİM MUTFAKTA ISPANAKLI FELLAH KÖFTE YAPILIŞI

Öncelikle hamurumuzdan başlayalım. İçlik bulgurumuzu yoğurma kabına koyalım .2 su bardağı sıcak su ile ıslatalım .

10 dakika kadar bekledikten sonra un, biber salçası, kimyon ve tuzunu atıp yoğuralım .

Ele çok yapışan bir hamur olursa çok az un koyabilirsiniz.

Hamurumuzu şekillendirelim.

Sosumuz için soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı yemeklik doğrayıp zeytinyağı ile kavuralım(ben yağını biraz fazla koydum köftelerle birleşeceği için)

Ardından salçalarımızı koyup biraz kavuralım .

Doğranan ıspanaklarımızı içine atalım. Ispanaklarımız pişince altını kapatın .

Kimyon, karabiber, tuz ve nar eksisini koyup karıştıralım(arkadaşlar eğer gerçekten lezzetli bir yemek istiyorsanız.Sosa nar ekşisini ve tuzunu bol atmanız lazım köfteleri hesap ederek yapın)sosumuz hazır.

Köfteleri de haşlayıp bu sosla harmanlıyoruz.