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  3. Gelinim Mutfakta Ispanaklı Fellah Köftesi tarifi | Ispanaklı Fellah Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Ispanaklı Fellah Köftesi tarifi | Ispanaklı Fellah Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ispanaklı Fellah Köftesi tarifi nedir? Trabzon mutfağına ait enfes bir yöresel yemek olan Ispanaklı Fellah Köftesi bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ispanaklı Fellah Köftesi tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Ispanaklı Fellah Köftesi yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Gelinim Mutfakta Ispanaklı Fellah Köftesi tarifi | Ispanaklı Fellah Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ispanaklı Fellah Köftesi yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Ispanaklı Fellah Köftesi yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ispanaklı Fellah Köftesi nasıl yapılır? Ispanaklı Fellah Köftesi tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

Gelinim Mutfakta Ispanaklı Fellah Köftesi tarifi | Ispanaklı Fellah Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

ISPANAKLI FELLAH KÖFTESİ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Köfte hamuru için;

2 su bardağı içlik bulgur
2 su bardağı un
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı kimyon
Tuz

Sos malzemeleri;

2 bağ ıspanak
3 adet orta boy kuru soğan
1 büyük baş sarımsak(sarımsağı da bol kullanacağız)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığının yarısı kadar biber salçası
1 çay kaşığı kimyon
Çay kaşığının ucuyla karabiber
Nar ekşisi
Tuz
Zeytinyağı

GELİNİM MUTFAKTA ISPANAKLI FELLAH KÖFTE YAPILIŞI

Öncelikle hamurumuzdan başlayalım. İçlik bulgurumuzu yoğurma kabına koyalım .2 su bardağı sıcak su ile ıslatalım .
10 dakika kadar bekledikten sonra un, biber salçası, kimyon ve tuzunu atıp yoğuralım .
Ele çok yapışan bir hamur olursa çok az un koyabilirsiniz.
Hamurumuzu şekillendirelim.
Sosumuz için soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı yemeklik doğrayıp zeytinyağı ile kavuralım(ben yağını biraz fazla koydum köftelerle birleşeceği için)
Ardından salçalarımızı koyup biraz kavuralım .
Doğranan ıspanaklarımızı içine atalım. Ispanaklarımız pişince altını kapatın .
Kimyon, karabiber, tuz ve nar eksisini koyup karıştıralım(arkadaşlar eğer gerçekten lezzetli bir yemek istiyorsanız.Sosa nar ekşisini ve tuzunu bol atmanız lazım köfteleri hesap ederek yapın)sosumuz hazır.
Köfteleri de haşlayıp bu sosla harmanlıyoruz.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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