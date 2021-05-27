Gelinim Mutfakta Kabaklı Peynirli Çekme Börek tarifi | Kabaklı Peynirli Çekme Börek nasıl yapılır? Malzemeleri neler?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan gelinlerin en güzel yemeği yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı almaya çalıştıkları yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın mu bölümünde gelinler Kabaklı Peynirli Çekme Börek yapıyor. Çayın yanında harika gidecek bu lezzetin tarifi izleyenler tarafından merak ediliyor. Kabaklı Peynirli Çekme Börek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Soruların cevabını haberimizden bulabilirsiniz. İşte Gelinim Mutfakta Kabaklı Peynirli Çekme Börek tarifi...

KABAKLI PEYNİRLİ ÇEKME BÖREK MALZEMELERİ

6 adet yufka

Sosu İçin ;

1 bardak yoğurt

1 bardak sıvı yağ

Yarım bardak süt ( yoksa suda olabilir)

2 adet yumurta (beyazları içine sarıları üstüne)

Üzerine Sürmek İçin ;

2 yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İçi İçin ;

1 kase beyaz peynir lor peyniri de olur

1 tutam maydanoz

KABAKLI PEYNİRLİ ÇEKME BÖREK TARİFİ

Önce iç harcımızı hazırlayayım ince doğranmış maydanoz ve peyniri karıştıralım.

Bir kenara alalım sonra da sosumuzu hazırlayayım bir kaba yumurta beyazı yoğurt sıvı yağ ve sütü alıp bir çatal veya tel çırpıcıyla çırpalım.

Daha sonra tezgahın üzerine yufkamızı açalım üzerine sosu her tarafına gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürelim ikinci yufkayı da üzerine serelim.

Aynı şekilde sosu her tarafına gelecek şekilde sürelim daha sonra iç harcımızı yufkanın üzerine serpelim.

Resimdeki gibi kenarlarını içe kapatıp resimdeki gibi rulo şeklinde sıkı olmayacak bir şekilde saralım bir kenara alalım.

Diğer yufkaları da aynı işlemden geçirelim daha sonra ilk sardığımız rulodan istediğimiz şekilde keselim.

Resimdeki gibi veya üçgen şekilde keselim siz nasıl isterseniz üzerine yumurta sarısının içine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip üzerine sürelim.

İsteğe bağlı susam veya çörek otu kullanabilirsiniz önceden ısıtılmış fırında 200 derecede üzeri kızarıncaya kadar pişirelim.