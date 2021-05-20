Gelinim Mutfakta Kahveli Mantı tarifi| Kahveli Mantı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Seda Sayan tarafından sunulan ekranların fenomen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler kahveli mantı tarifini deneyecekler. Yarışmayı izleyenler, hastalıklara karşı direnç sağladığı bilinen kahve mantıyla buluşunca ortaya nasıl bir lezzet çıkacağını merak ediyor. Kahveli Mantı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Sorularına yanıtı haberimizden bulabilirsiniz. Gelinim Mutfakta Kahveli Mantı tarifi...

KAHVELİ MANTI MALZEMELERİ

Hamuru için:

2 su bardağı tepeleme un (bardak ölçüsü 200 ml)

1, 5 yemek kaşığı kahve

1 yemek kaşığı irmik

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yumurta

1, 5 çay kaşığı tuz

3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı su

İçi için:

100 gram kıyma

1 küçük soğan rendesi

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı salça

3 dal ince kıyılmış maydanoz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağı

1 yemek kaşığı salça

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

Servis esnasında :

Pul biber ve nane

KAHVELİ MANTI TARİFİ

Öncelikle hamuru için yoğurma kabımıza un, kahve, irmik, sıvı yağ, tuz, yumurta koyup, suyu ilave ederek sert özlü bir hamur yapalım, tek pazı yaparak üzerini kapatarak 10-15 dakika kadar dinlendirelim.

Bu arada içi için kıymamızı bir kaba alalım, rendelediğimiz soğanı, ince kıyılmış maydanozu, salça, baharatları ve tuzunu koyarak iyice karıştıralım.

Dinlenen hamur pazımızdan, hazır yufkadan biraz daha kalın olacak şekilde un serperek oklavayla açalım. Açmakta zorluk çekenler, pazıları çoğaltıp küçük açıp yapabilirler.

Açtığımız yufkayı 2 cm. genişliğinde kesme aparatı veya bıçakla dikey ve yatay olarak keselim, küçük kareler oluşturalım.

Hazırladığımız kıymamızdan karelerin içine koyalım. İki elimizin baş ve işaret parmaklarıyla 4 köşesinden kaldırarak ortada birleştirelim.

Bütün parçaları aynı şekilde yapalım ve tepsiye dizelim. Mantımız pişmeye hazır. Arzu eden bu şekilde derin dondurucuda dondurup poşetleyerek buzluğuna koyabilir.

Tenceremize 1, 5 litre kadar su koyup ocağa koyalım. Kaynadıktan sonra içine bir tatlı kaşığı tuz, biraz sıvı yağ ilave edelim. Mantıları koyarak 15 dakika kadar pişirelim.

Biz bu arada sarımsakları soyup dövelim, yoğurdumuzu ilave edelim. Tavamızı ocağa alıp yağları koyarak, salçamızı ilave edip kavuralım.

Pişen mantımızın üzerine yarım su bardağı kadar su koyup karıştıralım (lapa olmasını önleyecek mantılar diri kalacaktır) suyu çoksa süzelim. Biz mantıyı sulu seviyoruz. Herkes kendi arzusuna göre yapabilir.

Tabaklara aldığımız mantının üzerine yoğurt koyalım, bolca sosumuzdan gezdirelim. Pul biber ve nane ile harika tat ve kokusuyla afiyetle yiyelim. Bu güzel ve değişik lezzet herkesin sofrasında olmalı diyorum. Ailecek yapıldığı zaman lezzetine lezzet katacak.