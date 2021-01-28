Mahir Ünal canlı yayında açıkladı! Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı belli olduTartışmalı hakem Bahattin Şimşek, yeniden Süper Lig'deİş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Sezgin Lüle hayatıİş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Beşinci kol faaliyeti ne demek? | 5. kol faaliyeti nedir?Hadise ve Kaan Yıldırım'dan barışma sonrası ilk fotoğraf geldi! Aşk dolu bakışları gündemdeÜmit Milli Takım'ın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası rakipleri belli olduSefirin Kızı dizi çekimlerinde korku dolu anlar! Denize düşen 2 kişi...Erdoğan müjdeyi vermişti! İşte lokanta ve restoranlara verilecek destek ödemesinin detayları...Reform paketi nedir? Neleri kapsıyor? | Reform paketi 2021 içeriği
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. YEMEK TARİFLERİ
  3. Gelinim Mutfakta Kapya Biber Çanağında Tavuk Tarifi | Kapya Biber Çanağında Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Kapya Biber Çanağında Tavuk Tarifi | Kapya Biber Çanağında Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta 28 Ocak 2021 tarihli programda bu kez Kapya Biber Çanağında Tavuk yapılıyor. Peki Kapya Biber Çanağında Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Kapya Biber Çanağında Tavuk Tarifi ...

Gelinim Mutfakta Kapya Biber Çanağında Tavuk Tarifi | Kapya Biber Çanağında Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kapya Biber Çanağında Tavuk Tarifi... Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan ve sunucusunun Seda Sayan olduğu yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün yine kıyasıya mücadele ediliyor. Gelinler bu kez Kapya Biber Çanağında Tavuk yapıyor. Peki  Kapya Biber Çanağında Tavuk Tarifi nasıl? Kapya Biber Çanağında Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

KAPYA ÇANAĞINDA TAVUK MALZEMELERİ VE TARİFİ

Bu güzel ve lezzetli yemeğin  hazırlık ve pişirme süresi ortalama 45 dakikadır. İşte malzemeler;

200 gr tavuk göğsü

  • 6 adet kapya biber
  • 6 adet arpacık soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet sivri biber
  • 3 adet çeri domates
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 2 tatlı kaşığı tereyağı
  • 2 çorba kaşığı su
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam karabiber
  • Bir tutam taze kekik
  • 4 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşar

Gelinim Mutfakta Kapya Biber Çanağında Tavuk Tarifi | Kapya Biber Çanağında Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

KAPYA ÇANAĞINDA TAVUK NASIL YAPILIR?

Öncelikle soğanı yemeklik doğrayın. Yeşil biberi temizleyip, küp küp doğrayın. Domatesleri 4'e böldükten sonra, sarımsağı ince ince kıyıp, tavukları küp küp doğrayın.

Kapya biberleri yıkayın, bıçak yardımıyla enine fotoğraftaki gibi geniş delik açın ve içindeki çekirdeklerini temizleyin. Fırın tepsisine dizin. İç harcı hazırlarken 200 derece fırında 10 dakika fırınlayın.

Orta boy bir tencereye zeytinyağını alın, soğanı ekleyin ve hafifçe pembeleşinceye kadar kavurun. Pembeleşen soğanlara, tavukları ilave edin ve suyunu salıncaya kadar soteleyin. Salçaları ekleyin Son olarak domatesleri ve kıyılmış sarımsağı ekleyerek sotelemeye devam edin. Karabiberini tuzunu ve taze kekiği ekleyerek ocaktan alın. 2 çorbakaşığı sıcak su ekleyip karıştırın Fırından çıkardığıniz biberlere hazırladığınız tavuklu harcı biberlerin içine paylaştırın. 15 dakika pişirin ve işte hazır...

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT