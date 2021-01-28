Gelinim Mutfakta Kapya Biber Çanağında Tavuk Tarifi | Kapya Biber Çanağında Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kapya Biber Çanağında Tavuk Tarifi... Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan ve sunucusunun Seda Sayan olduğu yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün yine kıyasıya mücadele ediliyor. Gelinler bu kez Kapya Biber Çanağında Tavuk yapıyor. Peki Kapya Biber Çanağında Tavuk Tarifi nasıl? Kapya Biber Çanağında Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

KAPYA ÇANAĞINDA TAVUK MALZEMELERİ VE TARİFİ

Bu güzel ve lezzetli yemeğin hazırlık ve pişirme süresi ortalama 45 dakikadır. İşte malzemeler;

200 gr tavuk göğsü

6 adet kapya biber

6 adet arpacık soğan

1 diş sarımsak

1 adet sivri biber

3 adet çeri domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı sıvıyağ

2 tatlı kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı su

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Bir tutam taze kekik

4 çorba kaşığı rendelenmiş taze kaşar

KAPYA ÇANAĞINDA TAVUK NASIL YAPILIR?

Öncelikle soğanı yemeklik doğrayın. Yeşil biberi temizleyip, küp küp doğrayın. Domatesleri 4'e böldükten sonra, sarımsağı ince ince kıyıp, tavukları küp küp doğrayın.

Kapya biberleri yıkayın, bıçak yardımıyla enine fotoğraftaki gibi geniş delik açın ve içindeki çekirdeklerini temizleyin. Fırın tepsisine dizin. İç harcı hazırlarken 200 derece fırında 10 dakika fırınlayın.

Orta boy bir tencereye zeytinyağını alın, soğanı ekleyin ve hafifçe pembeleşinceye kadar kavurun. Pembeleşen soğanlara, tavukları ilave edin ve suyunu salıncaya kadar soteleyin. Salçaları ekleyin Son olarak domatesleri ve kıyılmış sarımsağı ekleyerek sotelemeye devam edin. Karabiberini tuzunu ve taze kekiği ekleyerek ocaktan alın. 2 çorbakaşığı sıcak su ekleyip karıştırın Fırından çıkardığıniz biberlere hazırladığınız tavuklu harcı biberlerin içine paylaştırın. 15 dakika pişirin ve işte hazır...