Gelinim Mutfakta Karalahana Çorbası tarifi | Karalahana Çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Karalahana Çorbası yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Karalahana Çorbası yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Karalahana Çorbası nasıl yapılır? Karalahana Çorbası tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

1 demet karalahana

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 çay bardağı yarma

2 yemek kaşığı mısır unu

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığıpul biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

KARALAHANA ÇORBASI PÜF NOKTASI

Yarma yerine bulgur kullanarak da çorbanızı hazırlayabilirsiniz.

KARALAHANA ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Karalahanaları iyice yıkayın ve sularını süzdürün. Ardından ince ince doğrayın.

Doğradığınız karalahanaları bir müddet suyun içinde bekletin ve sularını iyice süzdürün.

Soğanların kabuklarını soyun. Minik küpler halinde yemeklik olarak doğrayın.

Tencerenizin içine tereyağı, sıvı yağ, doğranmış soğanları ve salçayı ekleyerek kavurun.

Kavrulan soğanların üzerine yarmaları ve karalahanaları ilave edin, birkaç defa daha kavurduktan sonra suyunu ilave edin.

Yarmalar ve karalahanalar yumuşamaya başladığında haşlanmış kuru fasulyeleri ilave edin.

Ardından baharat ve tuzunu ilave ederek pişmeye bırakın.

Çorbanın suyundan bir miktar alarak mısır unuyla ayrı bir yerde karıştırın ardından azar azar içerisine ilave edin.

Tüm malzemeler piştiğinde ve çorba kıvam aldığında ocaktan alın ve servis edin.