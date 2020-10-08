Gelinim Mutfakta Kesme aşı çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri ve yapılışı

Kanal D ekranlarında sevilerek takip edilen Gelinim Mutfakta programında, gelinler bugün Kesme Aşı çorbası için yarışıyor. Birinci olan geline verilecek altınları kimin alacağı belirleyecek Sivas yöresinin meşhur lezzeti kesme aşı çorbası nasıl yapılır? Kesme aşı çorbası malzemeleri, tarifi ve yapılışı haberimizde...

MALZEMELERİ

-1 su bardağı mercimek

-1 adet kuru soğan

-1 yemek kaşığı domates salçası

-1 tutam tuz

-1 tutam karabiber

-2 çorba kaşığı sıvı yağ

-1 çorba kaşığı tereyağı

-1 tatlı kaşığı nane

-1 tatlı kaşığı toz biber

Erişte için:

- 1 buçuk su bardağı un

- yarım bardak su

- 1 adet yumurta

- 1 tutam tuz

KESME AŞI ÇORBASI TARİFİ - YAPILIŞI

Yeşil mercimek suyla haşlanır. (Tercihe göre biraz diri bırakabilirsiniz)

Erişteyi yapmak için bir kaba yumurta, tuz ve su eklenir. 8 kaşık un koyularak biraz katı bir hamur yoğuruyoruz.

Elde edilen hamur, biri büyük biri daha küçük 2 bezeye ayırılır. Bezeler un yardımıyla açılır ve birisi şeritler halinde erişte şeklinde kesilir.

Tencereye, çok az yağ koyarak küp küp doğranan kuru soğan, ölünceye kadar kavurulur. Üzerine salça ve haşlanan mercimek ilave edilerek, 7 su bardağı su eklenir. Tuz eklenip kaynamaya bırakılır.

Diğer beze, büyükçe parçalara ayrılıp, oklava gibi uzun yuvarlanır. Bunlar una bulanıp, küçük küpler halinde kesilir.

Yemek kısık ateşe alınıp, erişteleri ilave edilir.

Bir tavaya, biraz sıvı yağ katılır. (Küp şeklinde kesilen hamurlar bu yağda kızartılır. Yemeğin altını kapatmadan önce, bu kızarmış hamurlar ilave edilir. Çok az daha ocakta tutulur.

Afiyet Olsun.