Gelinim Mutfakta Kirde Kebabı tarifi| Kirde Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler kirde kebabı yapacak. Seda Sayan'ın tarifini yayında verdiği bu lezzet ana yemeğinizi şenlendirecek. Peki Kirde Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Bütün bu soruların cevabına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Kirde Kebabı tarifi

KİRDE KEBABI MALZEMELERİ

Yarım kg kuzu but

Sıvı yağ

1-2 diş sarımsak

2 adet domates

Et marinesi için;

1 bütün soğan suyu

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1-2 dal taze kekik yaprağı

Tuz

Üzeri için;

2 adet kırmızı kapya

2 adet yeşil dolmalık biber

1 bütün soğan

10 adet mantar

KİRDE KEBABI TARİFİ

Etimizi ilk marine etmekle başlayalım. Bütün malzemeleri bir derin kaba alalım. Kalın küp doğranmış etimizi ilave edelim ve elimizle iyice yoğuralım.

Not: Süt ve karışımından dolayı etin üzerinde mayonez gibi bir kıvam olana kadar eti yoğurmaya devam edelim.

Üzeri için olan malzemelerden kapya ve yeşil biber julyen doğranır. Soğan piyazlık doğranır ve mantar iri iri doğranır. Bunların hepsi az yağda sotelenir.

Etimizi de az yağda pişirerek ince doğranmış sarımsak ve iri küp doğranmış domates ilave edilir.

Ocaktan alınır.

Tabağımıza şeritler halinde kesilmiş lavaşlar yerleştirilir. Pişirilmiş et ve sotelenmiş sebzeler konur.

Yanına yoğurt ile servis yapılır.