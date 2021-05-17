Gelinim Mutfakta Kirde Kebabı tarifi| Kirde Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde gelinler kirde kebabı yaparak birbirleriyle kıyasıya yarışıyor. Programı izleyenler tarafından kebabın tarifi merak ediliyor. Kirde Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Sorularının yanıtı haberimizde İşte Gelinim Mutfakta Kirde Kebabı tarifi...
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler kirde kebabı yapacak. Seda Sayan'ın tarifini yayında verdiği bu lezzet ana yemeğinizi şenlendirecek. Peki Kirde Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Bütün bu soruların cevabına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Kirde Kebabı tarifi
KİRDE KEBABI MALZEMELERİ
- Yarım kg kuzu but
- Sıvı yağ
- 1-2 diş sarımsak
- 2 adet domates
Et marinesi için;
- 1 bütün soğan suyu
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1-2 dal taze kekik yaprağı
- Tuz
Üzeri için;
- 2 adet kırmızı kapya
- 2 adet yeşil dolmalık biber
- 1 bütün soğan
- 10 adet mantar
KİRDE KEBABI TARİFİ
Etimizi ilk marine etmekle başlayalım. Bütün malzemeleri bir derin kaba alalım. Kalın küp doğranmış etimizi ilave edelim ve elimizle iyice yoğuralım.
Not: Süt ve karışımından dolayı etin üzerinde mayonez gibi bir kıvam olana kadar eti yoğurmaya devam edelim.
Üzeri için olan malzemelerden kapya ve yeşil biber julyen doğranır. Soğan piyazlık doğranır ve mantar iri iri doğranır. Bunların hepsi az yağda sotelenir.
Etimizi de az yağda pişirerek ince doğranmış sarımsak ve iri küp doğranmış domates ilave edilir.
Ocaktan alınır.
Tabağımıza şeritler halinde kesilmiş lavaşlar yerleştirilir. Pişirilmiş et ve sotelenmiş sebzeler konur.
Yanına yoğurt ile servis yapılır.