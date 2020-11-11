Gelinim Mutfakta Kıymalı Karnabahar Graten tarifi | Nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kıymalı Karnabahar Graten yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Kıymalı Karnabahar Graten yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kıymalı Karnabahar Graten nasıl yapılır? Kıymalı Karnabahar Graten tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA KIYMALI KARNABAHAR GRATEN MALZEMELERİ VE TARİFİ

Kıymalı Karnabahar Graten İçin Malzemeler

1 adet karnabahar

200 gram kıyma

1 adet soğan

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

Pul biber, karabiber, tuz

BEŞAMEL SOSU İÇİN:

50 gram tereyağı

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

Karabiber, tuz

ÜZERİ İÇİN:

Rendelenmiş kaşar peyniri

KIYMALI KARNABAHAR GRATEN NASIL YAPILIR?

Önce karnabaharın çiçeklerinden ayırıp yıkadıktan sonra haşlanan suya süt ve tuz atarak haşlayın, sütü atmamızın nedeni kokusunun çıkmaması içindir.

Bu arada soğanı yemeklik doğradıktan sonra sıvı yağda kavurup, kıymayı ilave edip kavurun, salçasını, baharatlarını ve tuzunu ekleyip karıştırın.

Üzerine 1 çay bardağı su döküp suyunu hafif çekene kadar pişirin.

Haşlanan ve süzülen karnabaharlar borcama dökülür üzerine kıyması dökülür.

Beşamel sosu için; tereyağı eritilir, un ilave edip, kokusu çıkana kadar kavrulur, üzerine karıştırarak süt eklenir, koyulaşınca tuz ve karabiber atılır. Kıymanın üzerine gezdirerek dökülür.

Fırında 200 derecede hafif üzeri kızarınca fırından alıp üzerine kaşar peyniri döküp kızarana kadar pişirilir.

Fırından çıkarınca dilimleyerek servis edilir.

AFİYET OLSUN...