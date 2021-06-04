Gelinim Mutfakta Limon ve Biberiyeli Kek Topları tarifi | Limon ve Biberiyeli Kek Topları nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta programının bu bölümünde yarışmacılar Limon ve Biberiyeli Kek Topları yapıyor. İzleyiciler bu tarifi merakla araştırmaya başladı. Biz de sizin için Limon ve Biberiyeli Kek Topları nasıl yapılır? Malzemeleri neler? sorularının cevabına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Limon ve Biberiyeli Kek Topları tarifi...

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Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde yarışmacılar Limon ve Biberiyeli Kek Topları yapıyor. Peki Limon ve Biberiyeli Kek Topları nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte Gelinim Mutfakta Limon ve Biberiyeli Kek Topları tarifi LİMON VE BİBERİYELİ KEK TOPLARI MALZEMELERİ Hazır veya bayat kek 1 paket çikolata sosu 1 buçuk su bardağı süt (çikolata sosunu hazırlamak için) Hindistan cevizi Yarım su bardağı dövülmüş fındık veya ceviz LİMON VE BİBERİYELİ KEK TOPLARI TARİFİ Keki elimizle ufalıyoruz ben evimdeki bayatlamış keki kullandım. Fındığı da kekin üzerine döküyoruz. Çikolata sosunu yapıyoruz ufaladığımız kekin üzerine döküp yoğuruyoruz. Elimizle küçük küçük toplar yapıp hindistan cevizine buluyoruz servis yapıyoruz. İsterseniz antep fıstık tozu veya pasta süsüyle de yapabilirsiniz. Limon ve Biberiyeli Kek Toplarıyemek tarifigelinim mutfakta