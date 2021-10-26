Gelinim Mutfakta pancarlı kızarık kabak tarifi | Pancarlı kızarık kabak nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Safiye Soyman'ın sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler pancarlı kızarık kabak tarifini deniyor. Tarifi merak eden izleyiciler Pancarlı kızarık kabak nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta pancarlı kızarık kabak tarifine yer verdik. İşte harika lezzetin tarifi...

PANCARLI KIZARIK KABAK MALZEMELERİ

3 adet büyük boy sakız kabak

- 3 adet kırmızı pancar

- 1 ortaboy kuru soğan

- 4 yemek kaşığı süzme yoğurt

- 3 adet yumurta

- Yarım demet nane

- Yarım demet fesleğen

- Yarım demet maydanoz

- 1 su bardağı mısır unu

- Tuz

GELİNİM MUTFAKTA PANCARLI KIZARIK KABAK TARİFİ

-Kabaklar yıkanarak rendelenir.

-Kuru soğan rendelenir. Üzerine ince doğranan yeşillikler eklenir.

-Yumurta, tuz ve un ekleyip karıştırılır.

-Hazırlanan karışıma pancar rendelenerek ilave edilir böylece kırmızı renk elde edilir.

-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirilir. Yoğurtla süsleyip servis edebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun..