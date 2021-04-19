Gelinim Mutfakta Patlıcanlı Yelpaze Kebabı tarifi | Patlıcanlı Yelpaze Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ünlü sunucu Seda Sayan'ın yön verdiği Gelinim Mutfakta programında bugün de gelişen olaylar reyting rekorları kırdırıyor. Dudu gelin yeniden yarışmaya dahil oldu. Öte yandan gelinler bugün Patlıcanlı Yelpaze Kebabı yapıyor. Peki Patlıcanlı Yelpaze Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

PATLICANLI YELPAZE KEBABI MALZEMELERİ

2 adet patlıcan

Köftesi İçin malzemeler şöyle;

500 gram kıyma (dana/tavuk)

1 adet soğan

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

Karabiber

Kırmızı toz biber

Kekik

Tuz

Sosu İçin malzemeler şöyle;

1,5 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı ılık su (400 ml)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş rendelenmiş sarımsak

Kekik

Tuz

PATLICANLI YELPAZE KEBABI NASIL YAPILIR?

Patlıcanları yıkadıktan sonra uçlarını kesin ve ortadan ikiye bölün.

Resimdeki gibi yelpaze şeklini verin çizikler atın. (Şekline siz karar verin, farklı şekillerde mevcut)

6 çizik attıktan sonra 7’inci kesikle diğer tarafından patlıcanı ayırın.

Acısını almak için, 30 dakika tuzlu suda bekletin.

Bir kabın içinde köfte harcı hazırlayın ve içine kıyma, rendelenmiş soğan ve sarımsak, sıvı yağ ve dilediğiniz baharatları ekleyin. Macun halini alana kadar yoğurun.

Sosu için;

Tüm malzemeleri bir kaba alın ve salça eriyene kadar karıştırın ardından bir kenara koyun.

Tuz ve ya tavuk bulyon tablet kullanın.

Patlıcanların suyunu süzün ve aralarına azar azar harçtan doldurun.

Doldurulmuş patlıcanları derin bir fırın kabına alın. Sosu, her bir patlıcanın üzerine kaşıkla gezdirin.

Isıtılmış 175 dereceli fırında, patlıcanları ve köfteleri pişene kadar pişirin. Patlıcanlar fırında pişerken, üzerleri kurumaması için arada kaşıkla kenarındaki sostan alıp üzerlerine gezdirin.