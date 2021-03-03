Gelinim Mutfakta Sac Kavurma ve Mantarlı Pilav tarifi | Sac Kavurma ve Mantarlı Pilav nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Sac Kavurma ve Mantarlı Pilav tarifi... Sac kavurma ve Mantarlı Pilav malzemeleri ve yapılışı hakkında detaylı bilgiler haberimizde. Haftanın 3. gününde yarışmacılar bu iki enfes yemeği en güzel şekilde yapıp puan toplamaya çalışacak.

SAC KAVURMA MALZEMELERİ VE TARİFİ

Sac Kavurma hazırlanışı için malzemeler şöyle;

3 yemek kaşığı sıvı yağ

300 gr. kuzu kuşbaşı et

2 adet soğan

3 adetköy biberi

1 adet domates (soyulmuş, küp doğranmış)

1 yemek kaşığı tereyağı

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Bir tutam pul biber

Bir tutam kekik

3-4 dal taze kekik

2 dal ince kıyılmış biberiye

SAC KAVURMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle sac tavanın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağı koyun ve kızdırın.Sonra üzerine 300 gr. kuşbaşı kuzu etini ilave edin.

Ardından etleri yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar kavurun. Etler hafif kızardığında, iri küpler halinde doğradığınız 2 adet soğanı tavaya ilave edin ve karıştırın.

Üzerine taze kekik ve biberiyeyi ekleyin. Soğanlar sotelenince yeşil biberini de tavaya ilave edin.

Sac kavurmayı yüksek ateşte pişirmeniz nedeniyle, malzemeler tavanın dibine yapışıp yanmamasına dikkat edin, ara ara karıştırın.

Ardından biberler de sotelendikten sonra 1 adet soyulmuş, küp doğranmış domatesleri ekleyin. Sonra domatesler piştikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağ ekleyin ve karıştırın.

Son olarak baharatların tümünü ekleyip, 2-3 dakika kaırştırdıktan sonra ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin. Afiyet Olsun...

MANTARLI PİLAV MALZEMELERİ VE TARİFİ

Mantarlı pilav hazırlanışı için malzemeler şöyle;

1,5 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2,5 su bardağı sıcak su

200 gram mantar

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

Bir tutam tuz

Bir tutam dereotu

MANTARLI PİLAV NASIL YAPILIR?

Gelelim Mantarlı Pilavın hazırlanışına;

Öncelikle mantarları temizleyin, sonra ince ince kesin. Dereotunu incecik kıyın.

Ardından tereyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde eritin. Bol suda yıkayıp, suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri tencereye aktarın. 2- 3 dakika kadar kavurun.

Kavrulmakta olan pirinçlere dolmalık fıstıkları ve bütün olarak ince ince doğradığınız mantarları ekleyin. Kavurma işlemini, kısık ateşte 4- 5 dakika kadar sürdürün.

Ardından sıcak suyunu ve tuzu ekleyin. Pilavı kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede, karıştırmadan 10- 12 dakika kadar pişirin.

Pişen pilava doğradığınız dereotunu ekleyin. 10 dakika kadar demlendirdikten sonra servis edin ve Afiyet Olsun...