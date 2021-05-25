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  3. Gelinim Mutfakta Tavuklu Volovan tarifi | Tavuklu Volovan nasıl yapılır? Malzemeleri neler?

Gelinim Mutfakta Tavuklu Volovan tarifi | Tavuklu Volovan nasıl yapılır? Malzemeleri neler?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler Tavuklu Volovan yapacaklar. İzleyiciler bu lezzetin tarifini merakla araştırmaya başladı. Biz de sizler için Tavuklu Volovan nasıl yapılır? Malzemeleri neler? sorularının cevabına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu Volovan tarifi...

Gelinim Mutfakta Tavuklu Volovan tarifi | Tavuklu Volovan nasıl yapılır? Malzemeleri neler?

Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde Tavuklu Volovan tarifi denenecek. Daha önce bu tarifi denememiş seyircilerin ilgisini çeken lezzete haberimizde yer verdik. Tavuklu Volovan nasıl yapılır? Malzemeleri neler? sorularının cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Gelinim Mutfakta Tavuklu Volovan tarifi...

TAVUKLU VOLOVAN MALZEMELERİ

12 milföy hamuru
200 gr tavuk eti (göğüs)
100 gr mantar
4 dal maydanoz
50 gr mayonez
Tuz
Kırmızı pulbiber
1 yumurta sarısı

Gelinim Mutfakta Tavuklu Volovan tarifi | Tavuklu Volovan nasıl yapılır? Malzemeleri neler?

TAVUKLU VOLOVAN TARİFİ

Lezzet yemek tarifleri arasında en fazla beğenilenlerden biri. Bir milföy hamurundan kalıp veya bardak yardımıyla yuvarlak çıkarın.

Diğer iki milföy hamurundan da kalıp yardımı ile iki halka elde edip yuvarlak milföyün üzerine üst üste yerleştirin.

Üzerine yumurtanın sarısını sürüp 180 dereceye ayarlı fırında pişirin. Tavuğu suda haşlayıp küçük doğrayın.

Mantarları küp doğrayıp birkaç dakika tavada soteleyin. Maydanozları ince kıyın.

Tavuk, mantar, mayonez ve tuzu karıştırıp fırından çıkardığınız volavanların ortasına paylaştırın. Üzerine kırmızı pulbiber serpip sıcak servis yapın.

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