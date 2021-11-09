Gelinim Mutfakta yanarlı dönerli tavuk tarifi | Tadına bakıp sevmeyen yok!
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar yanarlı dönerli tavuk tarifini deniyor. Tarifi merak edenler 'Yanarlı dönerli tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri neler?' sorularını aratıyor. İşte Gelinim Mutfakta yanarlı dönerli tavuk tarifi...
Tadına bakıp sevmeyen yok! Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler yanarlı dönerli tavuk tarifini deniyor. Programı kaçırmadan izleyen seyirciler merakla 'Yanarlı dönerli tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri neler?' sorularını aratıyor. İşte Gelinim Mutfakta yanarlı dönerli tavuk tarifi...
GELİNİM MUTFAKTA YANARLI DÖNERLİ TAVUK TARİFİ
30 adet tavuk kanat
5 yemek kaşığı mısır nişastası
1 paket kabartma tozu
SOSU İÇİN
2 yemek kaşığı tereyağ
2 yemek kaşığı sıvıyağ
5 adet Arnavut biberi
1 yemek kaşığı kırmızı sos biber
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz