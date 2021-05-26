Gelinim Mutfakta Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları tarifi | Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları yapacak. İzleyenler tarafından merak edilen bu tarife haberimizde yer verdik. Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının cevabı haberimizde. İşte Gelinim Mutfakta Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları tarifi...

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Seda Sayan'ın eğlenceli sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bu bölümünde Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları yapılacak. İzleyenler tarifi merakla araştırmaya başladı. Biz de Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Zeytinyağlı Patlıcan Ruloları tarifi... ZEYTİNYAĞLI PATLICAN RULOLARI MALZEMELERİ 2 adet patlıcan

3 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 adet domates

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ kızartmak için

Üzeri için maydanoz ZEYTİNYAĞLI PATLICAN RULOLARI TARİFİ İlk olarak patlıcanları alacalı soyun ve uzun ince dilimleyin. Sıvı yağda güzelce kızartın. Kağıt havlu üzerinde kurutun. Soğanları piyazlık doğrayın. Tencereye zeytinyağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. İnce dilimlenmiş sarımsakları ekleyin. Domateslerin kabuğunu soyup kup kup doğrayın ve ekleyin. Şeker tuz ve karabiber ekleyip domatesler suyunu çekince kapatın. İç harcı patlıcan dilimlerine koyup sarin. Harcınız artarsa biraz daha patlıcan kizartıp sarabilirsiniz. Fırın kabına dizip 180 derecede 15 dakika pişirin. Üzerine kıyılmış maydanoz serpip soğuk olarak servis edin. gelinim mutfaktaZeytinyağlı Patlıcan Ruloları