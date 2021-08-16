Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef Türkiye'nin16 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümünde bir Macar yemeği olan gulaş yapıldı. Programı izleyenler Gulaş ne demek? | Gulaş anlamı nedir? sorularının yanıtı merak etti. İşte ayrıntılar...

GULAŞ NE DEMEK?

Gulaş, 'Gulyas' kelimesinden geliyor. Macaristan'ın en sevilen yemeklerinden biri olan Gulaş'ın adı da pek tabii Macarca'dır. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de çok sayıda kafe ve restoran menüsünde Gulaş karşınıza çıkar.

Gulaş, genellikle dana eti, soğan ve kırmızı biberden yapılıyor. Kökeni, 9'uncu yüzyıla dayanan Gulaş, aslında Macar çobanların yediği bir haşlama yemeğidir. Gulaş kelimesi ise Macarcada 'çoban' anlamına gelir.

Kökeni 9. yüzyıla dayanan gulaş yemeği adını Macar çobanlarından alıyor. Sürüleri otlatmaya giderken yola çıkan çobanlar, yanlarına bu esnada taşıyabilecekleri yemekleri alırdı. İşte bu gulaş yemeği de çobanların yanlarına aldıkları et, soğan ve biber karışımından doğdu.

MASTERCHEF TÜRKİYE

MasterChef Türkiye, İngiltere'de reyting rekorları kıran aşçılık yarışması MasterChef'in Türkiye uyarlamasıdır.

MasterChef Türkiye 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de ekranlara gelmiştir. 2018 yılında ise Acun Medya yapımcılığında TV8'de ekranlarına geçmiştir..

Yarışmanın 2011'de yayımlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yapmıştır.

2018'de yayımlanan sezonunda jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturmuştur.

2019'da yayımlanan sezonunda Hazer Armani'nin yerini Danilo Zanna almıştır.

2020'de aynı jüriyle devam eden MasterChef Türkiye bu sezon da aynı şekilde devam ediyor.