Yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturduğu, senaryosunu Burcu Över kaleme aldığı Gülümse Kaderine dizisi ilk bölümüyle 27 Nisan Çarşamba akşamı FOX TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle seyircinin ilgisini çeken Gülümse Kaderine dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Peki Gülümse Kaderine dizisi nerede çekiliyor? Gülümse Kaderine hangi il ve ilçede çekiliyor? İşte detaylar...

GÜLÜMSE KADERİNE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? GÜLÜMSE KADERİNE HANGİ İL VE İLÇEDE ÇEKİLİYOR?

Yapımını Avşar Film, yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstlendiği yeni dizi "Gülümse Kaderine", 27 Nisan Çarşamba günü FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin başlamasına yakın izleyiciler, Gülümse Kaderine nerede çekildiğini merak ediyor.

Gülümse Kaderine dizisi Bursa ve İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin birçok sahnesi İstanbul ve Bursa'da çekildi.

Gülümse Kaderine dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Gülümse Kaderine konusu nedir? Gülümse Kaderine oyuncu kadrosunda kimler var?