Güveçte süt helvası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Güveçte süt helvası tarifi

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Güveçte süt helvası Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Güveçte süt helvası nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. Güveçte süt helvası nasıl yapılır ? Malzemeleri neler? İşte Güveçte süt helvası tarifi.

Güveçte Süt Helvası ( Tam Ölçü ) Tarifi İçin Malzemeler

50 gr. Tereyağ

1/2 (yarım) su bardağı un

1/2 (yarım) su bardağından 1 parmak fazla toz şeker

2 su bardağı + çeyrek su bardağı süt

1 paket vanilya

Üzeri İçin;

Ceviz

Tarçın

Güveçte Süt Helvası ( Tam Ölçü ) Tarifi Yapılışı

Tam ölçüsüyle süt helvası karşınızda. Akışkan ama sulu değil nefis bir tarif şekeri tam kıvamında.

Tencereye tereyağını alalım. Eridiğinde unu ekleyip karıştırarak kavuralım. Fazla sararmasına izin vermeyin hafif kavrulup çiğ kokusunun çıkması yeterli.

Üzerine yavaş yavaş sütü ekleyelim. Bu sırada da el çırpıcısıyla çırpalım. Sütü birden dökerseniz topak olur. O yüzden yavaş yavaş dökmeliyiz.

Ardından şekeri ve vanilyayı ilave edelim. Karıştırarak pişirelim. Koyulaşıp kaynamaya başladığında ocaktan alalım.

Fırın kaplarına paylaştırıp 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. Bu ölçülerle 3 porsiyon elde ettim.