Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı'nın 12 Eylül Salı günü Japonya ile oynayacağı özel maçın hakemi belli oldu.

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Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belçika'nın Gent kentinde bulunan Cegeka Arena oynanacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Rens Bluemink ve Roy de Nas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jonathan Lardot olacak.

Hakem belli oldu! Türkiye, Japonya ile karşılaşacak

Maçta Erwin Blank VAR, Ingmar Oostrom ise AVAR olarak görev yapacak.

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