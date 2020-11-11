Halk otobüsünde taciz skandalı! Genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı
Bursa'da halk otobüsünde bulan bir kişi, yan koltukta oturan bir kadına bakarak mastürbasyon yaptı. Kadının durumu fark edip tepki göstermesi üzerine diğer yolcularla sapık kişi arasında tartışma çıktı. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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11 Kasım 2020 Çarşamba 14:10
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