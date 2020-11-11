Maske takmayan kadınlardan gazeteciye küfürlü saldırı!

Taksim'de koronavirüs önlemleri kapsamında maske denetimleri esnasında İran uyruklu 2 kadına polisler tarafından maske takmadıkları gerekçesiyle durdurulup ceza yazıldı. Olayın ardından bu durumu kaydeden gazeteciye küfür ederek saldıran kadınların o anları ise kameralara saniye saniye kaydedildi.