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  3. Kazayı görüp durduğu sırada arkadaki aracın kurbanı oldu!

Kazayı görüp durduğu sırada arkadaki aracın kurbanı oldu!

Antalya'da Mehmet Kaan Çamtepe isimli bir kişinin kullandığı aşırı hızlı bir otomobil, virajı alamayarak refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Ardından gelen diğer araçta kazayı görüp durmak isterken arkadan gelen diğer aracın azizliğine uğradı. Yaralanan Çamtepe hastaneye kaldırılırken araçlarda da maddi hasar oluştu.

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10 Kasım 2020 Salı 17:23
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