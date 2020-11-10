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Arıza 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza ile Halide aşkı alevleniyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Arıza 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Burak'tan yardım alan Halide'ye Ali Rıza hesap sorarken Halide'nin aşk itirafı da fragmana damga vuruyor. "Sen daha beni sevdiğini bile söyleyemiyorsun" sözlerini duyan Ali Rıza Halide'yi öpüyor.

SHOW TV ekranlarının ilgiyle beklenen dizisi Arıza 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

ARIZA DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza; bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.

Arıza 10. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza ile Halide aşkı alevleniyor!

ARIZA OYUNCULARI

Tolga Sarıtaş

 Ayça Ayşin Turan

 Ahmet Mümtaz Taylan

 Olgun Toker

 Levent Can

 Cavit Çetin Güner

 Murat Daltaban

 Dilara Aksüyek

 Uygar Özçelik

 Pınar Çağlar Gençtürk

 Ali Rıza Kubilay

 Yağızcan Konyalı

Yeşim Salkım

Yeşim Gül

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10 Kasım 2020 Salı 11:20
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