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Harem Güveci tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Harem Güveci malzemeleri ve yapılışı

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün Harem Güveci yapacak. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Harem Güveci nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Harem Güveci ve yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Harem Güveci tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Harem Güveci malzemeleri ve yapılışı

Harem Güveci yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Harem Güveci yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Harem Güveci  nasıl yapılır? Harem Güveci nedir? Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde.. 

Harem Güveci tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Harem Güveci malzemeleri ve yapılışı

HAREM GÜVECİ NASIL YAPILIR?

HAREM GÜVECİ MALZEMELERİ 

1 kilogram dana kuşbaşı
1 adet kuru soğan
2,5 çay bardağı sıvı yağ
3 adet sivri biber
3 adet domates
1 su bardağı arpa şehriye
Yeteri miktarda tuz ve karabiber

Sos için:

1,5 su bardağı süt
2 çorba kaşığı un
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
Çeyrek limonun suyu
Tuz
100 gram rendelenmiş kaşar

Harem Güveci tarifi, nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Harem Güveci malzemeleri ve yapılışı

HAREM GÜVECİ TARİFİ 

Yemeklik doğradığınız soğanı etle birlikte tencerede suyunu salıp çekene kadar kavurun.

1,5 çay bardağı sıvı yağı ekleyip 10 dakika daha soteleyin.

Domates ve biberleri yemeklik doğrayıp etlere ekleyin.

Tuzu ve karabiberi de ilave edip kısık ateşte ağır ağır pişirin.

Etler pişerken arpa şehriyeleri de 1 çay bardağı sıvı yağda kavurun.

Pembeleşince üzerine tuz, karabiber ve 2 su bardağı sıcak su ilave edip pilav gibi pişirin.

Et pişince şehriye pilavıyla birleştirip harmanlayın.

Diğer tarafta sos için sıvı yağı tencerede kızdırıp içine unu ilave edin.

Pembeleşene kadar kavurduğunuz una sütü ekleyip topaklanmaması için iyice karıştırarak pişirin.

Yumurtanın sarısını beyazından ayırıp içine limon suyunu ilave edin ve çırpın.

Limonlu yumurtayı da sosa ekleyin.

Tuzunu da ilave edip 10 dakika kadar daha pişirin ve ocaktan alın.

Malzemeyi güveçlere bölüştürüp üzerine sosu yayın.

En üste de kaşar rendesi ekleyip 200 derecede ısıttığınız fırına verin.

Üzeri kızarınca fırından alıp sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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