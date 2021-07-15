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Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kadın komiseri de vuracakmış

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Çulcu ifadesinde, Hasan Cevher'i vurduktan sonra olayda adı geçen kadın komiseri de vurmak için aradığını belirterek, " Karşıma çıkanlara 'kendimi de kendisini de vuracağım' dedim. Ancak onu bulamadım" dedi.

Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kadın komiseri de vuracakmış

Alınan bilgilere göre 13 Temmuz Salı günü saat 13.50 sıralarında Hakkari İl Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, polis evinde yemek yediği sırada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından açılan 3 el ateş sonucu şehit olmuştu. Olayın ardından ayağından vurularak etkisiz hale getirilen ve gözaltına alınan Çulcu'nun savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. 

Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kadın komiseri de vuracakmış

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞ

AA'nın haberine göre Çulcu, ifadesinde, hakkında bir kadın komiseri rahatsız ettiği gerekçesiyle görevden uzaklaştırma kararı verildiğini anlattı.

Çulcu, bu durumu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ile görüştüğünü, kendisine "Ben istifa edeceğim ve o kızı da şikayet edeceğim" dediğini söyledi. 

Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kadın komiseri de vuracakmış

SİLAHINI ALIP  GERİ DÖNDÜ

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher ile tartıştığını, Cevher'in kendisine hakaret ettiğini ileri süren Çulcu, Polis evinden ayrıldıktan sonra açığa alındığını öğrendikten sonra silahını alıp olay yerine geri döndüğünü kaydetti. 

Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kadın komiseri de vuracakmış

"ÖLDÜRME AMACIYLA ATEŞ ETMEDİM"

Yemekhanede tek başına oturan Cevher'in yanına giderek elindeki silahla ateş ettiğini anlatan Çulcu, "Kendimi kaybetmiştim. Öldürme amacıyla ateş etmedim. Ne yaptığımı bilmiyordum" diye savunma yaptı.

Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kadın komiseri de vuracakmış

KADIN KOMİSERİ ARAMIŞ

Olaydan sonra elindeki tabancayla adı geçen kadın komiseri aradığını belirten Çulcu, "Karşıma çıkanlara 'kendimi de kendisini de vuracağım' dedim. Ancak onu bulamadım" dedi.

Çulcu, Polisevinden çıkarken, dışarıda bekleyen polislerce bacağından vurulduğunu sözlerine ekledi.

Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kadın komiseri de vuracakmış

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ 

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Çulcu, cezaevine konuldu.

Hakkari Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"13.07.2021 günü saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cecher Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu  tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır.

Emniyet Müdürü Hasan Cevher Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit olmuştur."

Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru Nasuh Çulcu'nun ifadesi ortaya çıktı! Kadın komiseri de vuracakmış

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA | Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru tutuklandı

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{TITLE_STRIP}Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher kimdir? Nereli? Kaç yaşında, nasıl öldü?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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