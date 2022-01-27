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Hayat arkadaşı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hain saldırıda kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri yürek yaktı!

Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşiköy'de bir balıkçıda silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Söylemezsem Olmaz programında eşini kaybeden Ece Erken'in ilk sözlerinin ne olduğu açıklandı.

Hayat arkadaşı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hain saldırıda kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri yürek yaktı!

Ünlü sunucu Ece Erken'in geçtiğimiz sene evlendiği 42 yaşındaki eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu hastanede yaşamını yitirdi. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölüm haberini duyan Bircan Bali ve Seren Serengil canlı yayına gözyaşları içerisinde çıktı.

Hayat arkadaşı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hain saldırıda kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri yürek yaktı!

Söylemezsem Olmaz sunucularından konuşmak da güçlük çeken Bircan Bali açıklamasında şunları söyledi:

"Çok taze aldık haberi... Çok anılarımız ve çok yaşanmışlıklar var. Kıymetli abim dün gece hain bir saldırıda vücuduna yedi kurşun isabet etti. Hayatını hastanede kan kaybından dolayı kaybetti. Şok içindeyiz. Sizden özür diliyoruz. Ece ile onların inanılmaz bir ilişkisi vardı. Her şeyden öte Şafak abinin çocuklarına çok düşkün olduğunu düşündükçe her şey çöpe gidiyor. Çocuklarının haberi yok"

Hayat arkadaşı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hain saldırıda kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri yürek yaktı!

"LÜTFEN BENİ KURTARIN"

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, "Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" 

"BEN ONU ÇOK SEVİYORUM! NASIL DAYANACAĞIM?"

Ece Erken'e ulaşamadığını söyleyen Bali, "Ece'nin annesiyle konuştum. 'Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım' demiş. Eymen'in odasında ağlayarak uyuyakalmış. 'Nasıl yaşayacağım anne bilmiyorum' demiş. Eymen de biz yarın Bodrum'a gideceğiz Şafak abiyle demiş. Çocuk daha bilmiyor tabii." dedi.

Hayat arkadaşı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu hain saldırıda kaybeden Ece Erken'in ilk sözleri yürek yaktı!

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Emine Özfalcı
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