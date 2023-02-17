Henrique Gelain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Henrique Gelain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Henrique Gelain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Henrique Gelain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Henrique Gelain 5 Ocak 1995 tarihinde Carazinho şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Henrique Gelain Custódio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Henrique Gelain Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Henrique Gelain, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

B SAD futbol takımında oynamaktadır. B SAD takımına 20 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Henrique Gelain'nin B SAD ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Henrique Gelain Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/henriquegelain19/

Henrique Gelain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Henrique Gelain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Henrique Gelain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Henrique Gelain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Haziran 2015 yılında Coritiba FC

11 Mart 2016 yılında Náutico

11 Temmuz 2016 yılında Coritiba FC

18 Temmuz 2016 yılında Paraná

31 Aralık 2016 yılında Coritiba FC

31 Ocak 2019 yılında Portimonense

5 Temmuz 2021 yılında Farense

30 Haziran 2022 yılında Portimonense

20 Ağu 2022 yılında B SAD

Henrique Gelain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Henrique Gelain şuan B SAD takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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