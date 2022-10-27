İbrahim Tatlıses eski defterleri açtı, Eşref Fakıbaba'yı yerden yere vurdu! "Bütün partilerle gurur duyuyorsun üstü kalaylı altı vay vaylı teneke Fako"

Türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Ahmet Eşref Fakıbaba'yı eleştirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İbrahim Tatlıses eski defterleri açtı, Eşref Fakıbaba'yı yerden yere vurdu! "Bütün partilerle gurur duyuyorsun üstü kalaylı altı vay vaylı teneke Fako"

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olan Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti üyeliği ve Şanlıurfa Milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Daha sonra yaptığı açıklamayla İYİ Parti'ye katılacağını ifade etmişti. Fakıbaba, partinin yapılan grup toplantısında Meral Akşener'in parti rozetini takmasıyla resmen İYİ Parti'ye geçmişti.

İbrahim Tatlıses eski defterleri açtı, Eşref Fakıbaba'yı yerden yere vurdu! Bütün partilerle gurur duyuyorsun üstü kalaylı altı vay vaylı teneke Fako

"GERÇEK YÜZÜNÜ TÜRKİYE'YE ANLATACAĞIM" DEMİŞTİ

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Fakıbaba'yı hedef alarak, "Dışı kalaylı içi vayvaylı teneke Fako’nun gerçek yüzünü özellikle Urfa ve Türkiye kamuoyuna anlatacağım yarın bizi takip edin." ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Tatlıses eski defterleri açtı, Eşref Fakıbaba'yı yerden yere vurdu! Bütün partilerle gurur duyuyorsun üstü kalaylı altı vay vaylı teneke Fako

PAYLAŞIMI YAPTI

Tatlıses duyurduğu merakla beklenen paylaşımını yaptı. Fakıbaba'nın Saadet Partisi'ne geçtiğini ifade ettiği videoyu paylaşan Tatlıses şu ifadeleri kullandı:

"Ak Parti - Saadet - Partisi - İYİ PARTİ şimdi sıra - CHP’de Galiba Bütün Partilerede Gurur Duyuyorsun Üstü kalaylı Altı Vay Vaylı Teneke Fako"

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