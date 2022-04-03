İftara bugün ne pişirsem? Kaynananız bu menüyü duyunca hasedinden çatlayacak! İşte Ramazan 2. günü iftar menüsü

İftara ne yapsam telaşına son veriyoruz. Menü mahluta çorbasıyla başlarken tavuklu sultan kebabı ile devam ediyor. Sofraların olmazsa olmazı pirinç pilavı da menümüzdeki yerini alıyor. İftar tatlıları içinde çok beğenilen güllaç ise ilk günün en tatlı hediyesi. İftar menünüze Ramazan pidesi veya çoban salata ekleyebilirsiniz. Üzüm hoşafı da iftar sonrası içmesi keyifli olacaktır. İşte Ramazan 2. günü iftar menüsü...

RAMAZAN 2. GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

MAHLUTA ÇORBASI

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 yemek kaşığı bulgur

1 yemek kaşığı pirinç

1 adet havuç

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

8 su bardağı sıcak su

Terbiyesi için;

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı yoğurt

Sosu için;

4 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

Düdüklü tencereye kırmızı mercimek, bulgur, pirinç, rendelenmiş havuç, doğranmış soğan, tuz ve sıcak suyu alarak karıştıralım.

Düdüklü tencerenin kapağını kapatarak kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika pişirelim.

Terbiyesi için yumurta sarısı ve yoğurdu bir kaba alarak karıştıralım.

Pişen çorbamızı blender ile hafif dişe gelecek şekilde ezelim.

Çorbanın suyundan 2-3 kepçe kadar alarak terbiyeye katıp çırpalım ardından çorbaya ilave ederek karıştıralım. ,sosu için tavaya sıvı yağ ve salçayı alarak kavuralım.

Nar ekşisi, kimyon, nane ve pul biber ekleyerek karıştıralım ocaktan alalım.

Hazırladığımız sosu çorbaya ilave ederek güzelce karıştırdıktan sonra servis edebilirsiniz.

TAVUKLU SULTAN KEBABI

MALZEMELER

2 adet yufka

400 gram tavuk göğsü

400 gram tavuk pirzola

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1 adet patlıcan

Pulbiber

Kekik

Karabiber

Tuz

Beşamel sos için;

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Üzeri için;

Kaşar peyniri rendesi

Patlıcanı alacalı soyarak küçük küçük doğrayın ve sıvı yağ ile kızartın.

Kuşbaşı doğranmış tavukları rengi dönene kadar pişirin üstüne yemeklik doğranmış soğanları ilave edin. Daha sonra salçayı ilave edin.

5 dakika kadar kapağı kapalı pişirin. Ardından bezelye ve patlıcanları ilave edin.

Beşamel sos için tereyağını eritin ve unu kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine sütü ilave ederek çırpıcı yardımı ile topak kalmayacak şekilde koyulaşıp göz göz olana kadar karıştırarak pişirin. Son olarak tuzunu ilave ederek ocaktan alın.

Küçük bir kaseye 4’e böldüğünüz yufkadan serin. Yufkanın kenarlarından parçalar kopartarak çukur olan kısma bir kat daha serin.

Kaseye tavuklu harçtan koyarak, kasenin kenarlarından sarkan yufkaları üzerine kapatın. Yağlanmış fırın kabına ters çevirin.

PİLAV

Pirinç Pilavı Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Pirinçleri ıslatmak için;

Pirinçlerin üzerini geçecek kadar ılık su

Tuz

Pirinci bol su ile yıkayın. Uygun bir kaba alarak üzerini geçecek kadar ılık su ekleyin. Birazda tuz ilave edip karıştırın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra yıkayarak suyunu süzün. Nişastası gidene kadar yıkıyoruz. Çıkan suyun berrak olması gerekiyor.

Tencerede tereyağını eritip suyu süzülmüş pirinci ekleyin ve 4-5 dakika kadar kavurun. Pirinçlerin yeteri kadar kavrulduğunu pirinler tane tane dökülmeye başladığında anlayabilirsiniz.

Pirinçler kavrulduktan sonra sıcak su veya sıcak et suyunu ekleyelim. İsterseniz yarım tavuk suyu yarım sıcak su kullanabilirsiniz. Tavuk suyunuz yağlı ise bu şekilde su ile karıştırmanızı tavsiye ederim ancak yağlı değilse tamamı tavuk suyu ile çok daha lezzetli olacaktır.

Son olarak tuzu ekleyin.

Pilavımızı kapağı kapalı bir şekilde önce yüksek ateşte pişmeye bırakalım.

Üzeri göz göz olduğunda yani üzerindeki suyu çekip pilavın üzerinde nokta nokta delikler oluştuğunda kısık ateşe alalım. Pirinçler yumuşayıp suyu tamamen çekene kadar pişirelim.

Pişen pilavımızı ocaktan aldıktan sonra üzerine havlu peçete sererek kapağını tekrar kapatalım.

Pilavı 10-15 dk. dinlendirelim. Daha sonra tahta kaşık ile karıştırarak servis yapabilirsiniz.

GÜLLAÇ

Malzemeler;

1 paket güllaç (10 yaprak güllaç)

1, 5 litre süt

2 su bardağı şeker

Çekilmiş fındık

2 yemek kaşığı gül suyu (isteğe göre)

Üzeri İçin;

Fındık

Vişne

Süt ve şekeri tencereye alarak ısıtalım şekerler tamamen eriyince altını kapatalım sütü oda sıcaklığında ılınmaya bırakalım. Çünkü süt kaynar olursa tatlınız hamur olur el yakmayacak şekilde olmalı ılık olunca güllaç yapraklarını derince bir tepsiye koyalım üzerine her yeri ıslanacak şekilde kepçe ile süt dökelim 5 güllaç yaprağını aynı işlemi tekrarlayalım ve 5. katı da sütle ıslattıktan sonra bu kata fındık serpelim ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak döşeyelim kalan şekerli sütten bir su bardağı kadar alıp içerisine 2 yemek kaşığı gül suyu ekleyip tatlının üzerine dökelim. Tatlıyı buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirdikten sonra üzerini isteğe göre süsleyip servis edebilirsiniz.