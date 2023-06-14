İHA muhabiri habere giderken haber oldu!

Erzurum'un Uzundere ilçesinde Artvin Erzurum karayolu üzerinde İHA Muhabiri Taner Sarı, habere gitmek için sabah saatlerinde yola çıktı. Köy yol ayrımından karşıya geçmek için ana yoldan ayrıldı. O esnada Artvin-Erzurum karayolunda seyir halinde olan çöp kamyonu Taner Sarı'nın kullanmış olduğu araca yandan çarptı. Araç yolda iki takla attıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Taner Sarı, kazadan maddi hasarla kurtuldu.

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