'Tarih yazan çocuklar' gurur kaynağı oldu

Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden birisi olarak ifade edilen "Tarih Yazan Çocuklar" birinci yılını tamamladı. Kapanış programı hem coşkulu hem de duygu dolu anlara sahne oldu.

YAYINLAMA
Google News
'Tarih yazan çocuklar' gurur kaynağı oldu

Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden birisi olarak ifade edilen "Tarih Yazan Çocuklar" birinci yılını tamamladı.

Erzurum Üçkümbetler Millet Bahçesi'nde "Tarih Yazan Çocuklar" projesinin birinci yıl kapanış programı hem coşkulu hem de duygu dolu anlara sahne oldu.

'Tarih yazan çocuklar' gurur kaynağı oldu

"Gerçek kahramanları tanısınlar"

Programın açılışında konuşan proje yöneticisi Ahmet Ortadeveci dijital bağımlılığın ve sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüz dünyasında, çocukların milli şuur kazanmaları ve tarihlerinden gurur duymaları, toplumumuzun geleceği için giderek daha önemli hale geldiğini hatırlatarak, "Tarih Yazan Çocuklar Projesi; çocuklarımızın Türk büyüklerini tanımalarını, hayatları ve başarılarıyla topluma örnek olmuş bu "gerçek kahramanlardan ilham almalarını ve onları rol model olarak benimsemelerini" sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Geleneklerimizin ruhu, geçmişten bugüne taşıdığımız deneyimle teknolojiyi harmanlayarak, çocuklarımızı keyifle okuyacakları kitaplarla buluşturmanın yanı sıra "görsel" ve "işitsel" öğrenmeyi merkeze alan geniş çaplı yerli ve milli bir projedir." dedi.

"Tarih yazan çocuklarla gurur duyduk"

Çocukların tarihimizi ve onun önemli bir parçası olan şahsiyetleri iyi tanıması gerektiğini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, " Bu konuda hepimize görevler düşüyor. Tarih yazan çocuklar projesi bu anlamda tüm Türkiye'ye örnek olması ve yaygınlaşması gereken bir çalışmadır. Benzerleri artmalı. Bizler belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Çocuklarımız kıymetli büyüklerini ve tarihi şahsiyetleri yaşayarak tanıyor. Burada tarih yazan çocukları görmek, izlemek ve dinlemek gurur veriyor" diye konuştu.

'Tarih yazan çocuklar' gurur kaynağı oldu

Erzurum'dan doğan bir proje

Türkiye'nin en büyük sosyal sorumluluk projelerinden birisi olarak gösterilen "Tarih Yazan Çocuklar" projesi Erzurum'daki 100 okulda 100 tarihi şahsiyet ve kahramanı çocuklara anlatmak için yola çıktı. Daha sonra farklı illere de yaygınlaştırıldı. Erzurum Üçkümbetler Millet Bahçesi'ndeki programda; Hilalkent 125. Yıl Ortaokulu öğrencilerinden kimi Mustafa Kemal Atatürk, kimi Nene Hatun, kimi Abdulhamid, kimi Atilla Han, kimi Bumin Kağan, kimi Seyit Onbaşı, kimi Sütçü İmam, kimi Şerife Bacı, kimi Halime Çavuş, kimi Nezahat Onbaşı, kimi Gördesli Makbule, kimi Çete Ayşe ve kimi Kılavuz Hatice'nin hayatlarından kesitler sundu. Çocukların gösterileri alkış alırken, zaman zaman duygu dolu anlarda yaşandı.

CHP’li Şahbudak patinin mevcut durumu hakkında çok sert açıklamalara yer verdi!CHP’li Şahbudak patinin mevcut durumu hakkında çok sert açıklamalara yer verdi!

Dink cinayetiyle ilgili yeni davada 11 sanığın yargılanması başladı!Dink cinayetiyle ilgili yeni davada 11 sanığın yargılanması başladı!

mRNA aşı vücuttan atılabilir mi? Prof. Dr. Canan Karatay tek çaremiz var diyerek yanıtladı!'mRNA aşı vücuttan atılabilir mi? Prof. Dr. Canan Karatay tek çaremiz var diyerek yanıtladı!'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ' Eda Ece'ye sert açıklamalar yaptıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ' Eda Ece'ye sert açıklamalar yaptı

3 işçinin yaralandığı yangındaki görüntüler kameraya yansıdı!3 işçinin yaralandığı yangındaki görüntüler kameraya yansıdı!

Beykoz’da kıyıya vuran ölü yunusu görenler cep telefonlarına sarıldıBeykoz’da kıyıya vuran ölü yunusu görenler cep telefonlarına sarıldı

Yakın zamanda Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin evlilik yoluna nasıl girdiklerini açıkladı!Yakın zamanda Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin evlilik yoluna nasıl girdiklerini açıkladı!

Jandarma 184. yıllını coşku ile kutladıJandarma 184. yıllını coşku ile kutladı

Hatay'da 3 ayrı suçtan kaydı olan ve hapis cezası bulunan firari şahıs yakayı ele verdiHatay'da 3 ayrı suçtan kaydı olan ve hapis cezası bulunan firari şahıs yakayı ele verdi

Yusuf Güney Survivor'u neden bıraktığını açıkladı! Şok açıklama!Yusuf Güney Survivor'u neden bıraktığını açıkladı! Şok açıklama!

Kilis’te Jandarma Teşkilatı’nın 184. kuruluş yılı etkinliklerle kutlandı, İşte o muhteşem görüntülerKilis’te Jandarma Teşkilatı’nın 184. kuruluş yılı etkinliklerle kutlandı, İşte o muhteşem görüntüler

Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tekstil atölyesinde korku dolu anlar kameralara yansıdı!
Tekstil atölyesinde korku dolu anlar kameralara yansıdı!
Forbes Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı!
Forbes Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı!
Heyelan felaketinin yaşandığı bölge dron ile görüntülendi, felaket gün yüzüne çıktı!
Heyelan felaketinin yaşandığı bölge dron ile görüntülendi, felaket gün yüzüne çıktı!
Dink cinayetiyle ilgili yeni davada 11 sanığın yargılanması başladı!
Dink cinayetiyle ilgili yeni davada 11 sanığın yargılanması başladı!
Son Haberler
Mehmet Aslantuğ Arzum Onan çiftinin neden boşandıkları ortaya çıktı
Mehmet Aslantuğ Arzum Onan çiftinin neden boşandıkları ortaya çıktı
İHA muhabiri habere giderken haber oldu!
İHA muhabiri habere giderken haber oldu!
'Tarih yazan çocuklar' gurur kaynağı oldu
'Tarih yazan çocuklar' gurur kaynağı oldu
CHP’li Şahbudak partinin mevcut durumu hakkında çok sert açıklamalara yer verdi!
CHP’li Şahbudak partinin mevcut durumu hakkında çok sert açıklamalara yer verdi!
mRNA aşı vücuttan atılabilir mi? Prof. Dr. Canan Karatay tek çaremiz var diyerek yanıtladı!'
mRNA aşı vücuttan atılabilir mi? Prof. Dr. Canan Karatay tek çaremiz var diyerek yanıtladı!'
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ' Eda Ece'ye sert açıklamalar yaptı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ' Eda Ece'ye sert açıklamalar yaptı
Çok Okunanlar
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Şimşek kolları sıvadı! Ekonomide yeni yol haritası çiziliyor!
Şimşek kolları sıvadı! Ekonomide yeni yol haritası çiziliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, asgari ücret hakkında neler söyledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, asgari ücret hakkında neler söyledi?
Beykoz’da kıyıya vuran ölü yunusu görenler cep telefonlarına sarıldı
Beykoz’da kıyıya vuran ölü yunusu görenler cep telefonlarına sarıldı
Jandarma 184. yıllını coşku ile kutladı
Jandarma 184. yıllını coşku ile kutladı
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor