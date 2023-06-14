Jandarma 184. yıllını coşku ile kutladı

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184. yılı Erzurum'da kutlandı.

KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE ATATÜRK HEYKELİNE ÇELENK KOYDULAR

Sabah saatlerinde kuruluş yıldönümü münasebetiyle; Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ve jandarma personeli Havuzbaşı'nda bulunan Atatürk heykeline çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan sonra jandarmanın tarihi gelişimi okundu. Buradaki programın ardından Karskapı Şehitliği ziyaret edildi.

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JANDARMA TEŞKİYATI VALİ MEMİŞ'İ ZİYARET ETTİ

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşu vesilesiyle; Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek ve beraberindeki jandarma personelleri Erzurum Valisi Okay Memiş'i makamında ziyaret etti. Vali Memiş, ziyarette yaptığı konuşmada, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması için 184 yıldır hizmet veren Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutluyorum." dedi.

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