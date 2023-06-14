Kartelin kasasının yanından çıkan eşyalar dudak uçuklattı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır çalışmalar sürdürüldü. Bu süreç sonucunda İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın illerinde operasyon düzenlendi ve 23 şüpheli gözaltına alındı.

Milyarlık mal varlığına el koyuldu

‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bu organizasyonun Avrupa'da özellikle Hollanda başta olmak üzere birçok ülkede kokain ticareti ve farklı suç faaliyetleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Bu bağlamda, Türkiye'de bu organizasyona ait olduğu düşünülen menkul ve gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk lirası üzerindeki mal varlığına el konuldu.

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Operasyon sırasında ise yaklaşık 100 milyon Türk lirası değerinde nakit para ve mücevherat ele geçirildi.

Türkiye Bağlantısı yakalandı

Narkotik polisinin yaptığı çalışmalarda, şüphelinin Türkiye ile irtibatını Naci Y. üzerinden yaptığı belirlendi. Naci Y.'nin yurt dışında yaşadığı ve uyuşturucudan elde edilen milyarlarca liralık kara paranın aklanmasında kilit rol aldığı öğrenildi. Yakalanan 23 şüpheli arasında Naci Y.'nin kardeşinin düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtildi. Uyuşturucu kartelinin kara kutusu Abdullah A. Ü. Bodrum’da lüks bir villada yakalandı. Türkiye’de Siirtli Naci olarak bilinen organize suç örgütüyle iş birliği yapıyordu.

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Meşhur BARON

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