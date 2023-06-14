Dilencinin üzerinden çıkan para "pes" dedirtti!

Gaziantep'te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan ve üst araması yapılan dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit çıktı.

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Dilencinin üzerinden çıkan para "pes" dedirtti!

Gaziantep'te zabıta ekiplerince dilencilere yönelik yapılan denetimlerde yakalanan bir dilencinin üzerinden çıkan para "pes" dedirtti. Üst araması yapılan dilencinin üzerinden toplam 34 bin TL nakit çıktı.

58 YAŞINDAKİ DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 34 BİN TL NAKİT PARA ÇIKTI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Şehitkamil ilçesi Duisburg Bulvarı Hasan Celal Güzel kavşağında dilencilik yapan şahıslara yönelik denetim yaptı. Zabıta ekipleri, denetim sırasında dilencilik yapan 58 yaşındaki Abdullah Parlak isimli şahsı durdurarak üst araması yaptı. Üst araması yapılan dilencinin üzerinde toplam 34 bin TL nakit ele geçirildi.

Dilencinin üzerinden çıkan para "pes" dedirtti!

Zabıta memuru, dilencinin üzerinden çıkan parayı tek tek saydı

Duygu sömürüsünün bu kadarına pes dedirten o anlar zabıta ekiplerini de hayrete düşürdü. Dilencinin üzerinden çıkan paraları banknot banknot sayan zabıta memuru, paralara el konulduğunu belirterek şüpheli hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi.

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KAYNAK: İHA

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